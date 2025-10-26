◇第86回 菊花賞（2025年10月26日 京都競馬場）

クラシック最終戦となる京都競馬場のG1「菊花賞」は1番人気のエネルジコが直線で圧巻の脚を見せG1初制覇を飾った。鞍上のルメールは3年連続の菊制覇。通算5勝目を挙げた。

2着は2番人気のエリキング、3着は13番人気のエキサイトバイオが入った。配当金は単勝9番で1番人気380円、馬連は9―15で1110円、馬単は9―15で2100円、3連単は9―15―14で14万270円、3連複は9―14―15で4万5690円となった。

レースはジーティーアマダンが逃げる形の序盤。人気のエネルジコ、エリキング、武豊騎乗のマイユニバースが後方からジワリ外から上がっていく展開に。最後の直線でエネルジコが抜け出し、そのまま鋭い脚で後続を引き離し、2着エリキングに3/4馬身差をつけてクラシック最後の1冠のゴールを駆け抜けた。

エネルジコは父ドゥラメンテ、母エノラ（母の父ノヴェール）の血統で通算5戦4勝。騎乗したルメールはJRA・G1通算56勝目、高柳瑞樹師は同3勝目を挙げた。

▼菊花賞 1938年、イギリスのセントレジャーに範を取って京都芝3000メートルで創設。2度の坂越えがあり、スピード、スタミナ、操縦性など総合力が問われる。