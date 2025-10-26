伊藤英明、“ドラゴンボール愛”爆発 好きなキャラはフリーザ、ピッコロ、ベジータ…「悪役が魅力的」
俳優の伊藤英明（50）が26日、都内で開かれたデジタルカードゲーム『ドラゴンボールスーパーダイバーズ』の超周年BUPPAフェスにゲスト参加。「“週9回”やっています」とおどけながら同ゲームに熱中していることを明かし、“ドラゴンボール愛”を爆発させた。
【写真】ニヤケが止まらず…所有するカードを手に撮影に応じる伊藤英明
伊藤は自身が使っているデッキを持ってイベントに登壇。1周年を記念した新カードが発表されると、伊藤は「早くデッキに入れたい」「笑いが止まらない」と興奮しきりだった。イベント後の会見ではドラゴンボールの好きなキャラクターを問われると、「フリーザ、ピッコロ、ベジータ…。悪役が魅力的ですね」と笑顔を見せた。
『ドラゴンボールスーパーダイバーズ』は「ドラゴンボールの世界に飛び込め！」をテーマに「没入感」「臨場感」を重視した究極のデジタルカードゲーム。日本全国のアミューズメントコーナーにて約5000台を展開している。イベントでは、稼働1周年を記念した新カードが発表され、伊藤がファンとゲームを体験した。
