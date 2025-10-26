伊藤英明「お気に入りは人造人間17号と18号」 ドラゴンボールのカードゲームに熱中 小学生「ガチ勢すぎる…」
俳優の伊藤英明（50）が26日、都内で開かれたデジタルカードゲーム『ドラゴンボールスーパーダイバーズ』の超周年BUPPAフェスにゲスト参加。同ゲームに熱中していることを明かし、「お気に入りは人造人間17号と18号」と話した。
【写真】悟空がカワイイ！愛用するトートバッグを披露する伊藤英明
伊藤は自身のデッキを持って登壇。フリーザや孫悟空など強力なカードを見せると、事前応募で当選した小学生ら観覧者から「ガチ勢すぎる」と驚きの声が上がった。
イベント後の会見では、伊藤がゲームをする時に持っていくという悟空が描かれたトートバッグを披露。自身の子どもと遊んでいるといい「ドラゴンボールの世界観に没頭できるのが楽しい」と力説した。
『ドラゴンボールスーパーダイバーズ』は「ドラゴンボールの世界に飛び込め！」をテーマに「没入感」「臨場感」を重視した究極のデジタルカードゲーム。日本全国のアミューズメントコーナーにて約5000台を展開している。イベントでは、稼働1周年を記念した新カードが発表され、伊藤がファンとゲームを体験した。
