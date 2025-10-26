「大変！子供がいる！」道路の真ん中に迷子…バス運転手が保護「ママ、ママ」母親呼ぶ男の子抱きかかえ「孫の顔浮かんで泣きそうに」　アメリカ

「大変！子供がいるわ！」

アメリカ・フロリダ州で8月、バスの運転手が目にしたのは、道路の真ん中を1人で歩く幼い男の子だった。何が起きていたのか…。

迷子の男の子…母親と20分後に再会

道路の真ん中を1人で歩く幼い男の子。

その様子を目撃したバスの運転手は、バスを急停止させ、乗客にひと声かけてから外に飛び出した。

「おいで！」と声をかけ、男の子を無事に保護した運転手は、乗客の理解を得て警察に通報した。周囲を見渡したが、保護者の姿は見当たらないようだった。

運転手は、「ボク、どこから来たの？」と優しく声をかけ、男の子を安心させていた。抱きかかえられた男の子は「ママ、ママ」と母親を呼んでいた。

その後、警察が現場に到着し、男の子は引き渡された。

運転手は当時を振り返り、「警察が到着したとき、孫の顔が浮かんで泣きそうになりました。無事に帰って本当に良かった」と語っている。

警察は周辺の民家を一軒ずつ訪問し、約20分後に母親を発見。男の子は無事に家へと帰宅したという。

（「イット！」 10月22日放送より）