◆第８６回菊花賞・Ｇ１（１０月２３日、京都・芝３０００メートル、稍重）

クラシック３冠最終戦は１８頭で争われ、２番人気で川田将雅騎手騎乗のエリキング（牡３歳、栗東・中内田充正厩舎、父キズナ）は直線追い込むも２着に敗れた。川田将雅騎手は、２０１０年ビッグウィーク以来となる同レース２勝目はならなかった。

藤田晋オーナーが社長に就いているサッカーＪ１・ＦＣ町田ゼルビアのストライカー、エリキ選手に由来していることでも注目を集めた同馬は、デビューから無傷の３連勝で京都２歳Ｓを制覇。だがその後、右第１指骨剥離骨折。ぶっつけで挑んだ皐月賞（勝ち馬ミュージアムマイル）は１１着、ダービー（勝ち馬クロワデュノール）は５着で春シーズンを終えた。秋初戦となった前走の神戸新聞杯は、上がり最速３２秒３という驚異の末脚でＶ。勢いそのままにクラシック最後の１冠奪取を狙ったが、かなわなかった。

１着はクリストフ・ルメール騎手騎乗で１番人気のエネルジコ（牡３歳、美浦・高柳瑞樹厩舎、父ドゥラメンテ）で、勝ちタイムは３分４秒０。３着は１３番人気のエキサイトバイオ（荻野極騎手）だった。

川田将雅騎手（エリキング＝２着）「とても素晴らしい状態で競馬場まで連れてきてくれました。精いっぱい走り切って、よく頑張ってくれましたが、（前に）１頭いましたね」