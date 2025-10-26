◆第８６回菊花賞・Ｇ１（１０月２６日、京都競馬場・芝３０００メートル、稍重）

クラシック最終戦は３歳牡馬１８頭で争われ、クリストフ・ルメール騎手が騎乗した１番人気のエネルジコ（美浦・高柳瑞樹厩舎、父ドゥラメンテ）が勝利。Ｇ１初制覇を飾った。勝ちタイムは３分４秒０。

デビュー３連勝で青葉賞を制覇。優先出走権を得た日本ダービーは体調が整わず自重したが、休養を挟んでの始動戦となった新潟記念で古馬相手に２着に入り、初のＧ１に臨んでいた。ルメール騎手は、２０２３年ドゥレッツァ、昨年はアーバンシックで連覇していたが、レース史上初の３連覇を達成。武豊騎手と並ぶ歴代最多５勝目で、先週の秋華賞（エンブロイダリー）に続くＧ１連勝となった。

２着は２番人気のエリキング（川田将雅騎手）、３着は１３番人気のエキサイトバイオ（荻野極騎手）だった。

クリストフ・ルメール騎手（エネルジコ＝１着）「菊花賞３連勝は信じられないです。すごく長い距離のレースでＧ１。勝つのは難しいですけど毎年、強い馬、スタミナのある馬に乗せてもらっています。スムーズなレースで勝つことができました。彼（エネルジコ）はスタートが上手ではないので、後ろの方で乗ることになると思っていました。１周目は後ろで我慢して（２周目の）向こう正面で外にポジションがあったのですぐに取りました。ユタカさん（武豊騎手）の後ろ、いいポジションが取れて、最後は長くいい脚で伸びてくれました。京都でＧ１を勝つのは、僕にとって特別。京都に住んでいるから、京都のＧ１は大事です。（秋華賞のエンブロイダリーと）２週連続でＧ１を勝ててすごくうれしい。（ＪＲＡ年間１００勝も達成）１００勝したかったし、菊花賞で（決められて）よかったです」