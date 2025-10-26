お笑いタレント東野幸治がMCを務めるカンテレのバラエティー番組「マルコポロリ！」（関西ローカル）の26日放送にかまいたち山内健司、濱家隆一がゲスト出演した。

「激動のNSC大阪26期 光と闇SP」と題して、NSC大阪校26期生のかまいたちの他に藤崎マーケット、アキナ山名、水田信二がゲスト出演した。

かまいたちはコンビ結成のいきさつを語った。NSCの中にはA、B、Cのランク別にクラスがあり、山内はいちばん下のCクラス、濱家は600人中10人ほどのAクラスだった。

濱家はコンビの解散を繰り返していたが、6人目の相方として山内を選んだ。

同期の集まりで濱家が山内を紹介。顔合わせが終わり、山内が帰った後、温厚な藤崎マーケットの田崎からは「今までで一番アカン！」、他の同期からも「あいつと組むのはやめたほうがいい」とコンビ結成を猛反対されたという。

山内は地味で、当時流行っていたK−1の話題を話したが、まったく盛り上がらなかったという。

濱家は「同期があまりにも本気やから大丈夫かなって不安になった」と当時を振り返った。