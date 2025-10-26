乃木坂46岡本姫奈、美脚際立つディズニーコーデ披露「秋コーデ素敵」「カチューシャ似合う」と反響
【モデルプレス＝2025/10/26】乃木坂46の岡本姫奈が10月25日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーシーを訪れた際のコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】21歳乃木坂メンバー、ミニスカ脚見せディズニーコーデ
先日、乃木坂46の池田瑛紗、菅原咲月、中西アルノとともに東京ディズニーシーを訪れたことを報告し、4ショットを投稿していた岡本。この日は「秋服大好きなのにあっという間に着れなくなっちゃった」とソロショットを公開。大きなチェックのミッキーマウスカチューシャにブラウンのジャケット、ダークブラウンのミニ丈のボトムス、ショートブーツという秋らしいコーディネートで、すらりと伸びた美しい脚を披露している。
また、ミッキーを形どった不思議なフォルムのサングラスをかけた姿や、メリーゴーランドを楽しむ様子、菅原と中西との3ショットなども投稿している。
この投稿に、ファンからは「おとぎ話から出てきたみたい」「カチューシャ似合う」「可愛い」「楽しそう」「サングラスおもしろい」「秋コーデ素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆岡本姫奈、美脚全開のディズニーコーデ
◆岡本姫奈の投稿に反響
