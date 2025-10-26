＝LOVE大谷映美里、胸元開いた大胆ニットで上目遣い「二度見した」「彼女感あって最高」とファン悶絶
【モデルプレス＝2025/10/26】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が10月25日、自身のInstagramを更新。オフショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】指原プロデュース27歳美女、大胆ニットで上目遣い
大谷は「今日の私服」とつづり、胸元部分がパックリと開いて素肌がのぞくニットトップスを着用した姿を披露。腰をかがめてのカメラ目線や、エスカレーターを登る姿を上の段から捉えたショットなどが収められており、上目遣いの瞳が際立つショットとなっている。また大谷は、「久しぶりにポニテ〜 好き？エクステも新しくしてもらいました」とも記している。
この投稿には「グッと来る」「二度見した」「可愛すぎる」「色っぽい」「魅力的」「ポニーテール似合う」「彼女感あって最高」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】指原プロデュース27歳美女、大胆ニットで上目遣い
◆大谷映美里、大胆コーデ披露
大谷は「今日の私服」とつづり、胸元部分がパックリと開いて素肌がのぞくニットトップスを着用した姿を披露。腰をかがめてのカメラ目線や、エスカレーターを登る姿を上の段から捉えたショットなどが収められており、上目遣いの瞳が際立つショットとなっている。また大谷は、「久しぶりにポニテ〜 好き？エクステも新しくしてもらいました」とも記している。
◆大谷映美里の投稿に反響
この投稿には「グッと来る」「二度見した」「可愛すぎる」「色っぽい」「魅力的」「ポニーテール似合う」「彼女感あって最高」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】