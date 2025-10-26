高市早苗首相が2025年10月25日、自身のXを更新し、ASEAN関連首脳会議の出席に向けマレーシア行きの政府専用機に乗り込む自身の写真を公開した。

SNSでは、首相として初の外遊に臨む高市氏と、同行する衆院議員の姿に注目が集まっている。

「『世界の真ん中で咲き誇る日本外交』を始動します！」

高市氏は「昨日10月24日の深夜には、『ウクライナに関する有志連合オンライン首脳会合』にリモートで出席しました。今は、マレーシアに向かう機中です」と報告し、今後の予定をこう明かした。

「現地では、先ず、『ASEAN関連首脳会議』に出席します」「『AZEC首脳会合』も開催し、マレーシア首相と共同議長を務めます。フィリピン、豪州、マレーシアとの二国間首脳会談も行います」

首相としての外遊デビューに向け、「地域の平和と繁栄に資する取組を推進し、日本の国益を守り抜く。『世界の真ん中で咲き誇る日本外交』を始動します！」と意気込みをつづった。

SNSでは、投稿に添えられたタラップでの写真に注目が集まっている。

格子柄のジャケットにネイビーのワンピース姿の高市氏は、笑顔で右手を挙げている。その隣で拳を握り、真剣な表情を浮かべる、淡いブルーを基調としたストライプのネクタイに黒いスーツの男性は、高市内閣の官房副長官に就任した尾粼正直氏衆院議員だ。

SNSでは、「ハードワークお疲れと思いますが、専用機に乗り込まれる姿がカッコ良かったです〜初外遊が無事に済みますように」「高市総理すげぇぇぇ。64歳だよね？？？」など、期待と応援の声が相次いだ。また、「高市さん、頑張って 行ってらっしゃい 同行に（隣に）尾粼副官房長官がおられるのがめっちゃ頼もしいです」「尾崎正直がファーストジェントルマンみたいになってて笑う」など、同行する尾崎氏の姿に注目する声もある。