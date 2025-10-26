プロ野球でオリックス、巨人などでプレーした鈴木康平投手が26日、自身のInstagramで現役引退の意向を明かしました。

現在31歳の鈴木投手は千葉明徳高、国際武道大、日立製作所とキャリアを進め、2017年のドラフト会議でオリックスに2位指名を受けてプロ入り。オリックスでは「K-鈴木」の登録名で5シーズンプレーし、主に中継ぎとして79試合に登板しました。

23年に登録名は「鈴木康平」に変更すると、同年5月にトレードで巨人に移籍し、33試合に登板しました。24年は1軍でプレーすることなく、オフに戦力外通告を受けると、今季はヤクルトと育成契約。2軍で28試合に登板し3勝4敗、防御率4.96の成績を残していましたが、支配下登録を勝ち取れず9月29日に戦力外通告が発表されていました。

鈴木投手は26日、自身のInstagramで「本日をもって現役引退します！」と投稿。「小学校2年生から野球を始め今年で25年目になります！ここまで25年間、野球を続けることができたのは、間違いなく両親の支えがあったからです。そして何よりどんな時も見守ってくれたこと。本当に感謝しかありません。ありがとう」と家族への感謝の思いをつづり、「オリックスで5年半、ジャイアンツで1年半、ヤクルトで1年。計8年間、プロ野球選手としてプレーできたことを心から誇りに思います」と胸の内を明かしました。

今後については未定としながらも「野球を通して学んだことを胸に、新しい挑戦にも前向きに向き合っていきたいと思います」と発信しました。

またこの投稿には元チームメートからも反応が。オリックスの杉本裕太郎選手は「お疲れ様！とりあえずディズニー行こ！」、元巨人のビーディ投手からは「マイブラザー！君と同じロッカールームを使えたことを光栄に思う！素晴らしいキャリア、おめでとう！！」とねぎらいの言葉が贈られています。