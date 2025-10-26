「ワールドシリーズ・第２戦、ブルージェイズ１−５ドジャース」（２５日、トロント）

ドジャースの山本由伸投手が４安打１失点８奪三振の圧巻投球。ポストシーズンで２戦連続の完投勝利を成し遂げた。

強力打線を寄せつけず、ワールドシリーズの大舞台で歴史的な投球。ＳＮＳではその投球だけでなく、試合後の行動も注目を集めた。

山本はグラウンド上のインタビューを終えると、自身が飲んだとみられるペットボトル４本をわしづかみ。ゴミ箱に放り込むと、さらに自身のバック付近からもう一本を片付け、周囲を確認してベンチ裏へと入った。

かつて、大谷翔平投手がグラウンド内外でゴミを拾うことが注目されたが、中継で山本が丁寧に片付ける姿も映され話題に。

兄がサイヤング賞投手のジャスティン・バーランダー（ジャイアンツ）で、ＭＬＢアナリストのベン・バーランダー氏はＳＮＳに写真を添え、「山本由伸はポストシーズン２試合連続完投を達成し、ダッグアウトのゴミを片付けてからクラブハウスへ向かった」と投稿。米ファンも反応し、「彼は本当に日本人らしい。アメリカ人が学ぶべき日本の社会慣習ですね」「スタジアムは神聖な場所。日本ではゴミを捨てたり唾を吐いたりするのは、競技やフィールドに対して失礼とみなされる」、「日本の精神は本当に素晴らしい」、「日本では後片付けをするのはマナー」、「彼は文字通りトロントを綺麗にした！」などと反響を集めた。