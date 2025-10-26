ピザハット×クラフトビール発表♡「THE PIZZA CRAFT」で新体験

世界最大級のピザチェーン、ピザハットが、2025年10月27日（月）から12月中旬までの期間限定で、宅配ピザ史上初となる“ピザ生地から生まれた”クラフトビール「THE PIZZA CRAFT」を発売します。規格外ピザ生地をアップサイクルし、COLD IPAスタイルに仕上げたこの一杯は、ピザとのセット販売も実施。ピザ＋ビールで“新しいピザ体験”をあなたの夜に♪

規格外生地がビールに変身！注目のアップサイクル

ピザハットでは製造過程でどうしても生じる名もなき“規格外ピザ生地”を、Beer the Firstと共同開発し、価値を高めて再利用する“アップサイクル”に挑戦。

そうして誕生したのが「THE PIZZA CRAFT」。COLD IPAスタイルでアルコール度数5％、ドライな飲み口とフルーティーな香りが特徴です。※使用する副原料の都合上、品目は発泡酒です。

ピザとのセット価格＆販売概要をチェック

THE PIZZA CRAFT



価格：単品600円（税込）

販売期間：2025年10月27日（月）～12月中旬 ※売り切れ次第終了

クラフトビールセット

セット販売：ピザハット・マルゲリータとの配達限定セット料金 ・Sサイズセット：1,600円 ・Mサイズセット：1,860円

販売取扱：酒類取扱一部店舗／詳しくは公式サイトにて。20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。

今だけの“ピザ×ビール”体験を楽しんで♡

ピザハットが“ピザのために作った”クラフトビール「THE PIZZA CRAFT」は、10月27日（月）から12月中旬までの期間限定発売。

600円という手軽な価格で手に入るこの新体験は、ピザ好きもビール好きも満足できる一杯。

ピザとのセットでさらにお得に楽しめるので、この機会にぜひ自宅で“ピザ＆アップサイクルビール”の特別な時間を味わってみてください♪