「入っちゃダメなんだけど、のぞいてるだけだから大丈夫ね」



そんなコメントとともに投稿された1枚の写真が、SNSで爆笑を誘いました。写っていたのは、わずかに開いた扉の隙間から中をのぞく3匹の犬。なんと縦一列に並んで、飼い主さんをじっと見つめています。



下から、ジャックラッセルテリアのエリちゃん（1歳・女の子）、ジャックラッセルテリアのシャーロットちゃん（8歳・女の子）、ボーダーコリーのペネロペちゃん（1歳・女の子）。その光景は、まるで小さないたずらっ子たち。両親の言いつけを守って部屋には入らないものの、「何してるの？」と問いかけるような表情で目を輝かせる姿がとてもキュートです。



この投稿には8.2万件超の“いいね”が集まり、多くの人が仲良しわんこたちに癒やされています。当時どんな状況だったのでしょうか。Xユーザー・複雑奇怪な浪速っ子さん（@yoshimitropp）にお話を伺いました。



“奇跡の整列ショット”の舞台裏

ーー撮影時、どのような状況だったか教えてください。



「のぞいている部屋は、私が運営するワインショップで、犬達は隣接する駐車場から店内をのぞいています。駐車場は営業時間中はテラス席としてつかっています。営業時間外はドッグランとして使っています。この時は、お散歩を終えたあと、ドッグランで遊んでもらっていて、その間に私が店内で開店準備をしているところでした。準備の邪魔にならないように犬は立居入り禁止で、ドアを閉めていたのですが、どうやら隙間が空いていたようです。そこから犬たちがのぞいていたんです。あまりにもかわいらしくて、急いで写真を撮りました」



ーーこの光景を目にしたお気持ちは？



「犬は、常に飼い主を観察していますよね。私も犬に見られるのは日常のことで慣れているのですが、３匹がきっちり並んで隙間からのぞいている姿は本当にかわいらしくてたまりませんでした。これもこの子たちが、ふだんからとっても仲がいいからできたこと。犬が仲良くしているのを見るのはとても嬉しく、飼い主としても満足感があります」



ーーこのあとどうなったか教えてください。



「犬たちがこうして見ていたのは一瞬のことです。写真を撮ってる間にいなくなって、またドッグランでボール遊び始めました。飼い主が何をしているか確認したらそれで満足なんだと思います」



ーーわんちゃんたちは、ふだん、どのような性格ですか。



「我が家には、4匹の犬が暮らしています。みんなとても仲が良く、“犬たちの世界”ができあがっているようです。シャーロットは頭が良く経験も豊富なので、みんなのまとめ役。ほかの犬たちのじゃれあいがヒートアップすると、シャーロットが止めてくれます。みんなそれぞれ役目があって、積極的。それぞれ個性豊かでとてもおもしろいです」



リプライ欄には、思わず笑ってしまうツッコミや共感の声が次々と寄せられました。



「かわい〜」

「ノゾキーヌ」

「仲良さげですね」

「ケルベロスすぎる」

「本当にお利口さん」

「かわいいのぞきですね」

「いぬたちは見た！！」

「ブレーメンの音楽隊思い出した」

「君たちはどうやって縦に並んだ」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）