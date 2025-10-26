東京都の市（23区以外）で「老後に住みたい」と思う市ランキング！ 2位「武蔵野市」、1位は？【2025年調査】
穏やかな気候、充実した医療、心地よい人のつながり。年齢を重ねるほど、「どこで暮らすか」は人生の質を左右する大きなテーマになります。便利さと自然のバランス、安心して過ごせる環境、そしてその土地ならではの魅力。そんな視点から多くの人が憧れる“理想の街”とは、一体どこなのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年10月14〜15日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「老後に住みたい市」に関するアンケートを実施しました。その中から、東京都の市（23区以外）で「老後に住みたい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「吉祥寺は住みたい街ランキングの上位常連、住環境が良いので老後も住みやすそう」（40代男性／岩手県）、「緑と都会の住みやすいの良いとこどりだから」（30代女性／愛知県）、「23区にも近く、商業施設や公共施設も充実しており、住みやすい環境が整っていると思うからです」（60代男性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「23区以外なら1番東京に近い生活利便施設を揃えているから」（40代女性／神奈川県）、「比較的静かで過ごしやすいが交通もしっかりしているから」（30代女性／茨城県）、「自然が多く、落ち着いた生活ができる一方で、買い物や医療も便利です。高尾山など自然が身近にあり、散歩やハイキングも楽しめます。老後を穏やかに過ごせる街です」（30代女性／大阪府）といった声が集まりました。
2位：武蔵野市／42票吉祥寺駅を中心とした利便性の高いエリアと、井の頭恩賜公園などの豊かな緑が共存する市です。都心へのアクセスが良く、駅周辺には商業施設や文化施設が充実しています。教育機関や医療機関も多く、住環境が非常に整っているため、生活の質を重視する層から支持を集めています。落ち着いた住環境と都会的な利便性のバランスが良いのが特徴です。
1位：八王子市／62票東京都の多摩地域南西部に位置する市で、都心へのアクセスと自然の豊かさを兼ね備えています。高尾山などの自然スポットがあり、四季折々の美しい景色を楽しめます。大学が多く、活気がありながらも、生活費が都心部に比べて抑えられる点も魅力です。医療機関や商業施設も整っており、比較的ゆったりとした老後を送るのに適しています。
