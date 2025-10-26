秋田県湯沢市表町の民家に２０日朝からとどまり続けたクマは２５日未明、民家に設置した箱わなで捕獲された。

クマの居座りで生活が制限された住民たちは口々に恐怖や不安を語った。県内は同日午後５時までに４件の人身被害が発生し、今年のクマによる被害者は５０人を超えた。

湯沢市総合防災室によると、２５日午前２時１５分頃、市職員が箱わな内のクマを目視で確認。箱わなは当初、玄関前の１基だけだったが、捕獲が難航したため２４日夕に民家東側の出入り口付近にも設置。クマは２基目の箱わなに入り、駆除された。

民家の隣に住む男性（７０）によると、２５日午前２時過ぎにガタガタと激しい音が聞こえ、外に出ると警察官から捕獲したと聞いた。男性は「家の前を通るときは警察官や市職員が付き添っていた。大きな音を出さないよう緊張して生活し、心が休まらなかった。ほっとしたが、まだ油断できない」と語った。

北西約１００メートルで理容店を経営する同市表町の男性（７７）によると、クマが捕まってから予約の電話が殺到しているという。男性は「居座っている間、外出する時は２階のベランダから周囲を確認していた。これからも続けたい」と語る。

同市表町の別の男性（８６）宅では、クマが民家に入り込む直前の２０日午前６時頃、家族が自宅裏の勝手口を開けるとクマが目の前にいたという。慌てて扉を閉めたといい、男性は「散歩もできなかった。ようやく畑のサツマイモを収穫できた」と話した。

同市清水町で一人で暮らす８０歳代の母宅を訪れていた潟上市の６０歳代の女性は「２０日朝、家の窓から外を見ると、畑に立てていたネットが倒されていて、畑にクマの足跡のようなものがあって驚いた」と明かした。

秋田と大仙で４人けが

県内は２５日もクマによる人身被害が相次いだ。秋田市ではランニング中の会社員男性（５１）がクマ１頭（体長約５０センチ）に襲われ、顔などを負傷するなど午後５時までに同市と大仙市の５０〜８０歳代の男女４人がけがをした。いずれも命に別条はないという。県警によると、今年の県内のクマによる人身被害は５３人となった。

「長引いて心配かけた」…湯沢市長

湯沢市の佐藤一夫市長が２５日、クマが運び出された現場で取材に応じた。

◇

最後に被害に遭った人が戸を閉めてくれたおかげで、次の被害がなかった。

――捕獲に至った所感は。

長引いてしまい、市民に心配をかけたことを本当におわびしたい。クマを捕獲して安心しているが、各地域でクマが出没しているので、次の被害がないように対策を講じていきたい。

――家の中にクマがいたことで処分という選択肢はなかなか難しかった？

クマが外に出てしまうのが一番怖いので、なるべく刺激しないよう箱わなで対応した。長引くようであれば「緊急銃猟」も視野に入れており、壁の危険箇所に土のうを積んで実施するための準備や指示をしていた。箱わなの中に入って、ひと安心している。

――民家にまでクマが立て籠もった状況をどう思っているか。

（２４日に）東成瀬村でも被害があった。湯沢市でも各地でクマの目撃情報があり、去年とはクマの出没件数も違っている。山の状況も相当変化があると思う。我々は状況をしっかりと把握できるシステム作りが必要なのかなと思っている。