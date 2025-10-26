ロックバンド氣志團の綾小路翔が26日、TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜午後1時）に出演。NHKを“出禁”状態になっていたことを相談した先輩ミュージシャンを明かした。

綾小路は4月放送のNHK番組に出演したことを告白し「渋谷の（スタジオの）中に入ったわけではなく、ほかの制作会社に呼んでいただいて“納品”という形で…」と語り、MCの太田光を笑わせた。

田中裕二は「まだNHKの中には入れない？」と聞くと、綾小路は「はい。あのパスはいただけてないですね」と語った。

綾小路は「吉川晃司さんに相談したら…吉川さん、昔出禁になってたんで。『どうしたら良いですかね』って相談したら（吉川が）『大河だよ』って」と吉川のアドバイスを明かすも「こんな武将いないんですよ」と大河ドラマで多い時代劇とはかけ離れたビジュアルを自虐した。太田は「どういう近道なんだよ」と笑いながらつっこんだ。

綾小路は、06年にDJ OZMAとしてNHK紅白歌合戦に出場した際、全裸に見えるスーツを着用したことが問題となり、同局を出入り禁止状態になっていた。