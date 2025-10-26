ロックバンド氣志團の綾小路翔が26日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に生出演。オープニングで登場して10年ぶりの2度目の出演であることが明かされた。

番組冒頭、総合司会の峰竜太が「おまかせ、10年ぶり2回目の登場でございます。綾小路翔さ〜ん」と紹介した。明るい金髪のリーゼント姿でサングラスをかけた綾小路が「10年ぶりに帰ってまいりました。10年ぶりにです」とカメラに向かっておじぎをしながらあいさつをした。

和田は「私の恩人なんですよ」と説明し「初めて氣志團万博にお呼ばれして、もうド緊張して練習してるときに、客席の方からじっと見ていてくれて『大丈夫ですよ、アッコさん』って言ってくれて」と、氣志團主催の音楽フェスの際の思い出を回想。「そのあと、メンバーいっぱいいるのに『お酒でも飲みにいきましょうよ』って。東京で、って…ひとりで来たの。それも寡黙に」と話した。

綾小路は当時を振り返って「生きて帰れるとは思いませんでした」とジョークを飛ばした。峰は「勇気も素晴らしいです」と笑いながらツッコミを入れた。