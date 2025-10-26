◇スポニチ主催女子テニス東レ・パンパシフィック・オープン最終日（2025年10月26日 東京・有明テニスの森公園）

シングルス決勝が行われ、第6シードのリンダ・ノスコバ（チェコ）は、第5シードで21年東京五輪金メダルのベリンダ・ベンチッチ（スイス）に2―6、3―6で敗れて準優勝。24年8月以来のツアー2勝目を逃し、「やはり普段の1週間とは形が異なるのは事実だった」と振り返った。

シーズン終盤に開催された40回目の東レ・パンパシフィック・オープン（PPO）は、当初エントリーしていたものの、来月初旬に行われるWTAファイナル（リヤド）出場を決めたランキング上位選手が相次いで回避。大会前に計9人の欠場が決まり、18日に一度決まった本戦ドロー（組み合わせ抽選）が、19日に変更される辞退となっていた。

最初のドローでは1回戦で内島萌夏と対戦予定だったノスコバだが、変更の結果、初戦が2回戦に。不測の事態はその後も続き、準々決勝は相手選手が第2セット第1ゲーム終了後に棄権。前日行われる予定だった準決勝も、相手のエレーナ・ルバキナ（カザフスタン）が4強入りでWTAファイナル進出を決めたことで棄権し、この日の決勝が2日ぶりの試合となっていた。

ノスコバは「ただ今日はベリンダが素晴らしかった。素晴らしいテニスを繰り広げてい」と相手を称えつつも、1週間で2試合、計4セットのみをこなして決勝の舞台に立ったことに、「普段のようにたくさんの時間をコートで過ごすことができなかった。こういう状況でファイナルに進むことはなかった。全く違う経験だった」。鈍った試合勘が影響したことを示唆した。

ただ今年は今大会を含めてツアーで3度決勝まで勝ち進み、世界ランキングも自己最高の13位まで上がる見通し。トップ10も視野に入ってきた伸び盛りの20歳は、「尊敬していたビッグプレーヤーと対戦する経験を積めたのは宝物。ランキングにゴールはないが、いい選手になり、フィジカルもメンタルもどんどん成長したい」と抱負を語った。