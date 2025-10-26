韓国の文化体育観光部が２３日、「大韓民国 大衆文化芸術賞」授章式を開催し、俳優のイ・ビョンホン（５５）、イ・ミンホ（３８）、女優のパク・ボヨン（３５）、東方神起など、そうそうたる顔ぶれが一堂に会したと２４日、現地メディアのＤｉｓｐａｔｃｈなどが報じた。

「大衆文化芸術賞」とは、大衆文化芸術家の社会的地位を高め、その努力と成果を奨励するために設けられた政府表彰制度。

この日、最年少で玉冠文化勲章を受章したＢＩＧＢＡＮＧのＧ−ＤＲＡＧＯＮ（３７）は「１０代のころは歌手を夢見てそれをかなえ、２０代では表彰を受け、３０代に玉冠文化勲章をいただけた」「４０代がとても楽しみ」と喜びを表したという。

また、大統領表彰を受章した男性１３人組グループ・ＳＥＶＥＮＴＥＥＮは北米でワールドツアー中のため、現在軍入隊中のジョンハン（３０）とウォヌ（２９）が、兵務庁など各関係部署の協議を経て、授章式に出席。ジョンハンは「デビュー１０周年に大統領表彰をいただき、より一層ありがたく光栄」と感謝を口にし、ウォヌは「今後もＫ−ＰＯＰを広く知らしめ、大衆文化の発展に貢献するＳＥＶＥＮＴＥＥＮであり続ける」と決意を伝えたという。