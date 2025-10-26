Kis−My−Ft2の宮田俊哉（37）が25日、X（旧ツイッター）を更新。「顔小さいですね！」「スタイルいいですねっ！」といった称賛の声に応え、SNS上で「いい人だなぁ」などと話題になっている。

24〜26日に池袋エリアで、仮装イベント「池袋ハロウィンコスプレフェス」が開催中。大のアニメ好きとして知られる宮田も25日のステージにゲスト出演し、銀髪のウィッグに和装風の衣装で変身した。ファン以外からも注目を集め、SNSで大きく拡散されている。

宮田はイベント後、「池ハロで何回も『顔小さいですね！』『スタイルいいですねっ！』って言われたんだけど…キスマイの時の宮田はそこまで思わなかったって事でしょ？」とXを更新。「そうなの！Kis−My−Ft2って、とんでもねースタイルだらけなのよ！マジで！笑」と続けて、「みんな一回Kis−My−Ft2のMVとか見て！小顔＆スタイルぶっ壊れ集団だからw」と自身のグループをアピールした。

声優の岡本信彦（39）が「え！？！？宮田くん顔小さくてスタイルいいよ！？！？」と反応したのに対し、宮田は、「そうなの！！笑 俺顔小さくてスタイルいいのっ！！笑」と冗談めかして返答。「それが馴染んでしまうくらいスタイルいいグループなのっ！！笑 今度キスマイのライブ観に来て！！」と岡本をライブに誘った。グループへの愛があふれる宮田のポストが「いい人だなぁ」「こういう書き方できるって人間性がすごい」「性格まで良くて尊敬」といった反響が寄せられている。