5位大宮が山形を相手に劇的ドロー! 途中出場の杉本健勇&津久井匠海が終盤に決めて追い付く
[10.26 J2第34節 山形 2-2 大宮 NDスタ]
J2第34節が26日に開催され、NDソフトスタジアム山形で対戦した12位モンテディオ山形と5位RB大宮アルディージャは2-2で引き分けた。
大宮は前節に負傷交代したGK笠原昂史に代え、GK加藤有輝を今季リーグ戦初のスタメン起用。立ち上がりから攻勢をかける山形に対し、DF陣の粘り強い対応や加藤の落ち着いたセービングで得点を許さずにいたが、前半34分に先制された。
山形のカウンターから左サイドのMF土居聖真がMF中村亮太朗とワンツー。中央へパスを送ると、カットを試みたDF村上陽介の足下をすり抜け、ペナルティエリア手前のFW氣田亮真に渡る。山形の10番はワントラップから左足でゴール右下に突き刺し、今季4得点目を挙げた。
後半30分には左サイドのDF野嶽寛也からのスローインを途中出場FW堀金峻明が頭で落とし、受けた土居がペナルティエリア左からクロスを上げる。ファーの氣田が右足で叩きつけたボレーシュートを放つと、軌道上にいた堀金がヘディングで押し込み、今季4ゴール目を記録した。
対する大宮は、FW杉本健勇とMF谷内田哲平の途中投入コンビで1点を返す。相手を押し込んだ状態からペナルティエリア中央の谷内田がスルーパス。フリーでもらった杉本が右足を振り抜き、左ポストに当たったシュートがネットを揺らした。
杉本にとっては今季4点目。さらに後半アディショナルタイム5分、DF茂木力也が右サイドからクロスを送り、ファーの杉本がヘッドで落とす。これを受けた途中出場MF津久井匠海が左足で蹴り込み、同点弾となる今季3ゴール目。大宮は連勝が3で止まったものの、貴重な勝ち点1を持ち帰った。
山形は前節に続いてリードを守れず、2戦連続のドロー。残り4試合でJ1昇格プレーオフ圏内の6位以内に入る可能性が消滅した。
