4位徳島の連勝ストップ、自動昇格圏遠のく黒星…いわきがロングスロー起点に終盤決勝弾!
[10.26 J2第34節 徳島 0-1 いわき 鳴門大塚]
J2リーグは26日、第34節を各地で行い、10位のいわきFCが4位の徳島ヴォルティスを1-0で破った。いわきはプレーオフ圏内6位との暫定勝ち点差を「8」に縮める白星。一方の徳島は今季初の4連勝を逃し、自動昇格圏2位との勝ち点差が「6」に広がった。
前半1分、徳島が決定機を作った。FWルーカス・バルセロスがポストプレーでパスを落とし、これをFWトニー・アンデルソンが受けると、背後への浮き球に再びバルセロスが反応。ペナルティエリア内まで入り込んで右足シュートを放ったが、これはDF深港壮一郎に阻まれた。バルセロスは直近4試合5ゴールと好調が続いていたが、5戦連発とはならなかった。
対するいわきも前半11分、DF堂鼻起暉の果敢な迎撃から速攻を仕掛け、縦パスをFW山口大輝が受けると、横パスからFW加藤大晟が強烈な左足シュート。だが、これはGK田中颯のファインセーブに阻まれた。
徳島は前半17分、左サイドをMF高木友也が攻め上がると、クロスでゴール前に混戦を誘発。こぼれ球を拾ったMF重廣卓也のクロスをファーサイドに走り込んだDFエウシーニョが頭で折り返すと、最後はMF鹿沼直生が狙ったが、分厚い攻撃はゴールマウスを外れた。
なおも攻める徳島は前半22分、アンデルソンの浮き球スルーパスにバルセロスが反応し、右サイドを疾走すると、ゴール前へのラストパスに重廣が反応。だが、決定的なシュートは右に外れ、ビッグチャンスを活かせなかった。
そこからは一転、両チームともに中盤のせめぎ合いが続き、互いに決定的なチャンスの少ない展開。いわきは後半24分、堂鼻がゴール左斜め前から無回転ミドルシュートを放ち、これがゴール右上コースに決まりかけたが、GK田中のスーパーセーブに阻まれた。
それでも後半34分、いわきがついに先制した。右サイドからMF五十嵐聖己が立て続けにロングスローを入れ、徳島の中途半端なクリアを誘うと、浮き球のこぼれ球にアプローチした途中出場FWキム・ヒョンウが頭で落とし、最後は深港が反応。ボレーシュートをゴール右隅に突き刺した。
終盤は徳島が猛攻を仕掛けたが、いわきの守備が固くそのままタイムアップ。いわきが終盤の決勝ゴールで勝利し、プレーオフ圏内入りの可能性を残した。
