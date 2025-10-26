水戸がJ2首位に再浮上! U-20日本代表MF齋藤俊輔が右足一閃の決勝弾、敵地で札幌を撃破
[10.26 J2第34節 札幌 0-1 水戸 プレド]
J1リーグは26日に第34節を行った。11位・北海道コンサドーレ札幌と2位・水戸ホーリーホックの対戦は、水戸が1-0で勝利。前半26分にU-20日本代表MF齋藤俊輔が決勝ゴールを決め、首位再浮上を果たした。
札幌は前節で3試合ぶりの勝利。対する水戸はジェフユナイテッド千葉との上位対決に屈し、7試合ぶりの黒星で首位陥落となっていた。
前半は互角の戦いが続いていたが、前半26分に均衡が崩れる。水戸は齋藤が左サイドからドリブルをスタート。5人に囲まれながらもカットインをしてPA手前に抜け出す。ゴールが見えるとすかさず右足を一閃し、ゴールに叩き込んだ。
前半を0-1で折り返した札幌は、後半から攻勢を強める。ボール保持は続けるが、水戸のゴールを割ることはできない。後半42分にはMF荒野拓馬がPA左手前から右足ミドル。鋭い弾道となったが、ゴール右外にわずかに逸れた。
リードを守り切った水戸が1-0で勝利。首位のV・ファーレン長崎が昨日引き分けたため、4試合を残して水戸が再び首位に浮上した。
