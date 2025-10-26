BOYNEXTDOORが韓国でミリオンセールスを記録！5thシングル「The Action」で3作連続ミリオン達成の快挙
BOYNEXTDOORの5thシングル「The Action」が、韓国のハントチャートで累計販売枚数が100万586枚を売り上げ、3作品連続のミリオンセールスとなった。
■韓国にて3作品連続100万枚超えの快挙
10月20日にリリースされた5thシングル「The Action」は、5日目にして累計販売枚数が100万586枚を記録。これで3rdシングル「19.99」、4thシングル「No Genre」に続き、3作品連続のミリオンセールスとなった。
さらにタイトル曲「Hollywood Action」のMVが公開5日で2000万再生を達成し、中毒性が高い楽曲だとSNSでも話題になっている。
■アジア圏の各チャートでも上位にランクインして人気を証明
韓国の音源配信サイトであるMelonのトップ100チャートでは、これまで過去作品の最高位が4位だったが今回2位を記録。デイリーチャートでは発売日である20日は36位だったが、23日は21位にランクアップしている。
他にも韓国Apple Musicのトップ100チャートで5位、Spotifyのデイリートップソングチャートで11位にランクイン。アルバムの収録曲である「Live In Paris」「JAM!」「Bathroom」「As Time Goes By」の全曲が発売日から常にチャート入りしており、韓国での人気ぶりが証明されている。
日本でも24日のLINE MUSICのデイリートップソングチャートで6位、中国最大音源配信サイト・QQミュージックの新曲チャートで9位を記録し、いずれも連日トップ10入りの状況が続いている。
■【動画】BOYNEXTDOOR「Hollywood Action」MV
■リリース情報
2025.10.20 ON SALE
SINGLE「The Action」
