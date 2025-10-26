BOYNEXTDOORが韓国でミリオンセールスを記録！5thシングル「The Action」で3作連続ミリオン達成の快挙

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BOYNEXTDOORの5thシングル「The Action」が、韓国のハントチャートで累計販売枚数が100万586枚を売り上げ、3作品連続のミリオンセールスとなった。

■韓国にて3作品連続100万枚超えの快挙

10月20日にリリースされた5thシングル「The Action」は、5日目にして累計販売枚数が100万586枚を記録。これで3rdシングル「19.99」、4thシングル「No Genre」に続き、3作品連続のミリオンセールスとなった。

さらにタイトル曲「Hollywood Action」のMVが公開5日で2000万再生を達成し、中毒性が高い楽曲だとSNSでも話題になっている。

■アジア圏の各チャートでも上位にランクインして人気を証明

韓国の音源配信サイトであるMelonのトップ100チャートでは、これまで過去作品の最高位が4位だったが今回2位を記録。デイリーチャートでは発売日である20日は36位だったが、23日は21位にランクアップしている。

他にも韓国Apple Musicのトップ100チャートで5位、Spotifyのデイリートップソングチャートで11位にランクイン。アルバムの収録曲である「Live In Paris」「JAM!」「Bathroom」「As Time Goes By」の全曲が発売日から常にチャート入りしており、韓国での人気ぶりが証明されている。

日本でも24日のLINE MUSICのデイリートップソングチャートで6位、中国最大音源配信サイト・QQミュージックの新曲チャートで9位を記録し、いずれも連日トップ10入りの状況が続いている。

■【動画】BOYNEXTDOOR「Hollywood Action」MV

■リリース情報

2025.10.20 ON SALE

SINGLE「The Action」

