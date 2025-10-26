日本テレビ系チャリティー番組『24時間テレビ48ー愛は地球を救うー』の寄付金総額が26日に発表。歴代暫定2位の募金額となりました。

寄付金総額（6月1日から9月30日までの集計）は、26日放送の『24時間テレビ48 アフターストーリー 募金のその後』の中で発表されました。

集計の結果は、一般募金（福祉支援・環境保護活動支援・自然災害復興支援）が10億3,844万8,504円。さらに、3つの目的別募金などの寄付金については、『マラソン子ども支援募金』が約7億9,186万1,759円、『能登復興支援募金』が約7,314万9,123円、『パラスポーツ応援募金』が約3,929万637円、そしてアートオークションなどによるその他支援が1,640万円となりました。

なお、寄付金の総額は19億5,915万23円。これは2025年9月までの集計で歴代暫定2位の募金額となります。

今年設定した目的別募金『マラソン子ども支援募金』は、全国606の児童養護施設での様々な取り組みや、経済的な理由で食の支援を必要とする家庭に向ける『24時間テレビ 食の支援クーポン』を届ける取り組みへ。また、目的別募金『能登復興支援募金』は被災した学校の支援をはじめ能登の復興のため、目的別募金『パラスポーツ応援募金』はスポーツ義足や競技用車いすの寄贈など、これからパラスポーツに挑戦する方々をはじめとした障がい者スポーツの支援のために使用するということです。

寄付金総額の最終発表は2026年7月初旬を予定。今後も寄付金の使途については『公益社団法人 24時間テレビチャリティー委員会』公式ホームページで、活動報告として発表していくということです。