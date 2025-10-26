元中日監督の谷繁元信氏（54）が25日、ニッポン放送「ショウアップナイター60周年 名球会ラジオ」（土曜後5・20）にゲスト出演。NPB歴代最多3021試合に出場し、通算2108安打を放った名捕手から見た“いま注目の捕手”を挙げた。

進行役を務めた煙山光紀アナウンサー（63）から質問を受け、まずはかつての正捕手制から最近は各チームが複数の捕手を起用してシーズンを乗り切る傾向に変わってきたことについて「僕もね、最近は“メインのキャッチャー”、7割から8割ぐらい出るキャッチャーっていうのを“メインのキャッチャー”っていうふうに言ってますけど」と表現した。

そして、「一時期ね、そのキャッチャーがいない、いないって物凄い言われてたじゃないですか。そこから徐々にですね、いまキャッチャーが凄く…いいキャッチャーが増えてきたっていうふうに感じてます」と続ける。

「若いキャッチャーでいうと、DeNAの松尾（汐恩）であったりですね。上からいうと、日本ハムの進藤（勇也）。まだ2年目ぐらいですよね。いい雰囲気してますし。ヤクルトだと、鈴木叶だったりですね。ロッテだったら松川（虎生）がちょっとね、伸び悩み気味ですけど。寺地（隆成）が今年出てきて。キャッチャーとしてはまだまだ課題はありますけど。カープでいうと、清水（叶人）とかね。オリックスでいうと、この間スタメンしてましたけど、堀（柊那）」と各チームの期待する好素材を挙げた。

「今年はソフトバンクが甲斐（拓也、現巨人）がFAで出たんで、海野（隆司）がね、かなり頑張った。だからまあ、キャッチャーが徐々に徐々に。徐々にというか、出てきたなぁっていうことは感じてます」とどこかうれしそうな谷繁氏。

「いま現時点で試合に出ているメンバーでいうと、阪神の坂本誠志郎であったり、（巨人の）岸田（行倫）であったり。ヤクルトでいうと古賀（優大）がかなりね、成長しましたし。ベイスターズでいうと山本（祐大）。かなり成長しましたし。本当にね、キャッチャーは力をつけてきたっていうふうに感じてます」と話していた。