ワールドシリーズ第2戦

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は25日（日本時間26日）、敵地トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第2戦に先発。9回4安打無四球8奪三振、1失点の快投で完投勝利を挙げた。チームは5-1で勝利し、1勝1敗のタイに。同僚のクレイトン・カーショー投手は山本の投球フォームを「完璧。無駄が全くない」と絶賛している。

山本は初回いきなり無死一、三塁のピンチを迎えるも後続を3人で抑えて無失点。3回に1点を失うも、4回以降は1人のランナーも許さず、105球で9回を投げ切った。4安打無四球8奪三振で1失点の快投。9回1失点で白星を掴んだ14日（同15日）の敵地ブルワーズ戦に続く、2試合連続の完投勝利となった。

ドジャース一筋で通算223勝を誇るレジェンド、カーショーも山本を絶賛した。ロッカールームで取材に応じる様子を米地元局「NBCロサンゼルス」のマイケル・J・デュアルテ記者が自身のXで公開。「アメージングだよ。最もアメージングだったのは、初回を切り抜けたことだと思う。無死一、三塁でブラッディ（ゲレーロJr.）を迎えていたんだから」とピンチにも動じなかった山本を称えた。

「彼の投球は美しい。何百回と言っているけど、彼の投げ方はパーフェクトだ。無駄な動きが全くなく、とても効率的なんだ。そして彼は何でもできる。ここに来たときは速球、カーブ、スプリットが中心だったが、今はシンカー、カットボール、スライダーも投げている。制球力のある球種が6つもあり、それを本当にうまく使っている。本当にアメージングだ。感銘を受けているよ」

新エース山本の投球フォームをこれまでも絶賛してきたかつてのエース。改めてその美しさに見惚れていたようだ。



（THE ANSWER編集部）