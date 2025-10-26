「24時間テレビ48」寄付金総額は19億5,915万23円 歴代暫定2位の募金額
【モデルプレス＝2025/10/26】10月26日に放送された日本テレビ系「24時間テレビ48 アフターストーリー 募金のその後」にて、「24時間テレビ48」の寄付金総額（2025年6月1日〜2025年9月30日集計数字・最終発表は2026年7月初旬予定）が発表された。集計の結果、寄付金の総額は19億5,915万23円となり、2025年9月までの集計で歴代暫定2位の募金額となった。
同局は集計の結果、一般募金（福祉支援・環境保護活動支援・自然災害復興支援）として10億3,844万8,504円、目的別募金 マラソン子ども支援募金として7億9,186万1,759円、目的別募金・能登復興支援募金として7,314万9,123円、目的別募金・パラスポーツ応援募金として3,929万637円、アートオークションなどによる、その他支援1640万円を合計した寄付金の総額は19億5,915万23円と発表。2025年9月までの集計で、歴代で暫定2位の募金額となる。
設定した目的別募金「マラソン子ども支援募金」については、全国606の児童養護施設へ子どもたちに楽しい経験をしてもらうための外食券やレジャー券を贈る取り組みや、職員不足の負担を少しでも軽くするための生活家電を届ける取り組みなどを進めるとし、9人に1人の子どもが経済的な事情で十分な食事や教育を受けられない状況にあるといわれる中、経済的な理由で食の支援を必要とする家庭にむけ「24時間テレビ 食の支援クーポン」を届ける取り組みも進められているという。
目的別募金「能登復興支援募金」は被災した学校の支援をはじめ能登の復興のために、目的別募金「パラスポーツ応援募金」は、スポーツ義足や競技用車いすの寄贈など、これからパラスポーツに挑戦する人々をはじめとした障がい者スポーツの支援のために利用するとした。今後も寄付金の使途については「公益社団法人 24時間テレビチャリティー委員会」公式HPにて報告される。（modelpress編集部）
