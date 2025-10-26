堀未央奈、美肩＆ウエストチラ見せディズニーコーデ披露「マリーちゃん似合いすぎ」「着こなしおしゃれ」の声
【モデルプレス＝2025/10/26】元乃木坂46の堀未央奈が10月25日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーシーでの写真を公開し、反響が集まっている。
【写真】元乃木坂46人気メン「さすがのスタイル」美肩際立つ私服姿
堀は「マリーちゃんマインドがすき」と綴り、東京ディズニーシーでの写真を投稿。頭にはディズニーのキャラクター「マリー」のファンキャップ、黒のサングラスをかけ、白の長袖のオフショルダーのトップスとグレーのスウェット素材のボトムスを合わせ、美しい肩と引き締まったウエストが際立つコーディネートを披露した。
この投稿にファンからは「マリーちゃん似合いすぎ」「スタイル抜群」「甘さとクールのバランスが最高」「楽しそう」「チャーミング」「着こなしおしゃれ」「さすがのスタイル」等の反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
