「一周して可愛いけど」佐藤健、“初ランウェイ”の宮崎優にダメ出し
俳優の佐藤健（36歳）が、10月25日に公開された自身のYouTubeチャンネルで、「東京ガールズコレクション 2025」にTENBLANKとしてランウェイを歩いた宮崎優に「ダメです」とダメ出しした。
Netflix配信ドラマ「グラスハート」発のバンド・TENBLANKのメンバーが「東京ガールズコレクション 2025」に登場することに。その様子が佐藤健のYouTubeで公開された。
宮崎はこれが初めてのランウェイだったそうで、若干緊張しつつも無事出演を終えた。バックステージで、TENBLANKのメンバーが自分たちの映像をチェックしていると、佐藤が「あ！これは警察です。見てください。これ志尊淳。めちゃくちゃキメてる。町田啓太。めちゃくちゃキメてます。（宮崎は）ダメです。見ました？」と宮崎にダメ出し。
宮崎も笑いつつ「完全に撮られただけ、みたいな。盗撮みたいな顔してる」と認め、「頑張ってんねん！」「その、絶対に笑っちゃいけないんだっていう思いからあんな顔になってしまった。笑った方が絶対盛れてたんですよ！」とアピールする。
佐藤は「ま、なんか一周して可愛いけどね」と宮崎をフォローしたが、宮崎は「失礼だけどね！一周して、とか」と文句を言った。
