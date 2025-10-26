宇賀神メグアナ、安住紳一郎アナの“ご褒美メシ”語る「オンエア後に食べてる」

TBSの宇賀神メグアナ（29歳）が、10月25日に公開された、TBS公式YouTubeチャンネルの“同期女子会”動画に出演。情報番組「THE TIME,」で共演している安住紳一郎アナの“ご褒美メシ”について語った。



TBSの宇賀神メグアナ、田村真子アナ、良原安美アナの同期3人が女子会を行い、宇賀神アナが、「THE TIME,」で共演している杉山真也アナが毎朝時間を決めて食事を取っていると話し、徹底した自己管理をしていると話す。良原アナも「杉山さんいつか赤ちゃんに戻ってるんじゃないかって感じ。『ベンジャミン・バトン』じゃないかと思う」とコメント。



一方、宇賀神アナによると「安住（紳一郎）さんはね、オンエア後、カップラーメンとか食べてる」と話し、田村アナは「元気だね！ 毎日？」と驚く。



宇賀神アナは「毎日じゃない。たぶんね、たまのご褒美で。カップラーメン食べてる。控え室入った時、すごいカレーのラーメンの匂い」とカレー派であると話した。