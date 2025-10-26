「無敵」という言葉には、圧倒的な強さや自信、そしてどこまでも突き抜けていく爽快感が宿っています。音楽の世界でも、この言葉は力強いエネルギーやポジティブな気持ちを象徴するものとして、多くの楽曲に取り入れられてきました。タイトルに「無敵」と名づけられた曲には、自分を奮い立たせるような前向きなメッセージや、壁を乗り越える勇気を与えてくれる響きがあります。疾走感のあるロックチューンから、思わず笑顔になってしまうようなポップソングまで、その表現は実に多彩です。本記事では、「無敵」というタイトルを冠した印象的な楽曲を5曲ご紹介します。音楽に込められた力を感じながら、自分自身の中に眠っている“無敵さ”を呼び覚ましてみてはいかがでしょうか。



●tiny yawn「無敵の年頃」



●梅田サイファー「無敵ライクセブンティーン」



●BARBEE BOYS「無敵のヴァレリー」



●GO-BANG'S「無敵のビーナス」



●フラワーカンパニーズ「無敵の人」



（written by 山崎健治）

