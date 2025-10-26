ドジャース専門メディアが衝撃アンケートを実施　「難しい選択だ…」にファン爆笑　「せめて3打点のスミスも入れてあげて」

ポストシーズン2戦連続完投勝利を収めた山本由伸(C)Getty Images

ドジャースは現地時間10月25日、敵地でブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦に5−1と快勝。先発の山本由伸が、9回105球でまとめ、4安打1失点8奪三振。ワールドシリーズでは、自身初の完投勝利を飾った。

山本の完投は、同14日のブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦に続き、2試合連続。ポストシーズンでの連続完投は、2001年のカート・シリング（ダイヤモンドバックス）以来、24年ぶりの快挙だった。

4回以降は一人の走者も許さない圧巻の投球内容。試合後、ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は公式Xでアンケートを実施。「ゲーム2のプレイヤー・オブ・ザ・ゲームは誰？」という問いに「難しい選択だ…」と添えた。