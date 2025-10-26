ドジャース専門メディアが衝撃アンケートを実施 「難しい選択だ…」にファン爆笑 「せめて3打点のスミスも入れてあげて」
ポストシーズン2戦連続完投勝利を収めた山本由伸(C)Getty Images
ドジャースは現地時間10月25日、敵地でブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦に5−1と快勝。先発の山本由伸が、9回105球でまとめ、4安打1失点8奪三振。ワールドシリーズでは、自身初の完投勝利を飾った。
山本の完投は、同14日のブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦に続き、2試合連続。ポストシーズンでの連続完投は、2001年のカート・シリング（ダイヤモンドバックス）以来、24年ぶりの快挙だった。
4回以降は一人の走者も許さない圧巻の投球内容。試合後、ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は公式Xでアンケートを実施。「ゲーム2のプレイヤー・オブ・ザ・ゲームは誰？」という問いに「難しい選択だ…」と添えた。
「難しい」理由は、4択すべてが「Yoshinobu Yamamoto」だからだ。この投稿にはファンも大ウケのようで、「素晴らしいアンケートだ」「もはやただの心理テスト！」「ヤマに残りの試合も投げさせよう」「ヨシはエースだ」「他に選択肢はない」「ヤマGOAT」といったコメントが並んだ。
その中には「せめて3打点のスミスも入れてあげて」「ウィル・スミスも手助けしたぞ」と女房役で決勝弾を含む3打点の活躍を見せたウィル・スミスを推す声が一定数あった。さらには「ブルペン」と反応する人も。「もし彼らがひどくなかったら、ロバーツ監督は過剰に信頼し、6回からヤマモトを降板させていただろう」と皮肉交じりに説明していた。
