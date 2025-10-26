「美しくて溜め息が出る」佐久間大介、超高級時計着用した姿に「似合いすぎて鼻血が出そう」の声！
Snow Manの佐久間大介さんは10月23日、自身のInstagramを更新。超高級時計を着用した黒スーツ姿を披露しました。
【写真】佐久間大介、超高級時計×黒スーツ姿！
佐久間さんは、「今日グレゴリーから聴いて自分なりに解釈した知識の一部分だけ出させてもらいました、他にも語りたいことが死ぬほどあるのですが、これ以上はあまりにも膨大な文字数になりそうなので、違う機会にもっと語りたいと思います」と“ブレゲ愛”を熱くつづっています。また、「そして今朝ついに『Type XX chronograph』がついに佐久間の元に届きました！！！」「また一緒に時を刻む相棒が増えました 」と、新しい時計を手に入れた喜びをあらわにしました。
コメントでは「時計愛が止まらなくて素敵です」「好きと言い続けてここまで来る佐久間大介しか勝たん！！」「熱量すごい」「余裕ある大人の男の顔してる」「スーツと時計が似合いすぎて鼻血が出そう」「さっくん爆イケなんですけど」「黒スーツかっこよー！」「時計もかっこよくキマッていてビジュも最高」「高級時計が似合う男」「美しくて溜め息が出る」などの声が寄せられています。
「高級時計が似合う男」佐久間さんは「『クラシック』コレクション新作発表会に、ブレゲCEOのグレゴリー・キスリングさんと登壇させていただきました！」とつづり、18枚の写真を投稿しています。同日に都内で開催された、高級時計ブランド「ブレゲ」の250周年記念 「クラシック」コレクション新作発表会に登壇した佐久間さん。黒スーツ姿で両腕に超高級時計を着用した姿を披露しました。
