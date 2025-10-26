お笑いコンビ「カカロニ」の栗谷（36）が26日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。意外な過去を明かした。

現在はグレープカンパニー所属だが「あんまり言ってないんだけど、NSCに入った。（同期は）ニューヨークさんとか…」と吉本興業の養成所に通っていたと振り返った。

当時はお笑いタレントの有吉弘行が“毒舌キャラ”でブレーク。そこで「最初の授業で、1人1人自己紹介していくんだけど、その時に毒が吐きまくって、全員にあだ名をつけてやって…初日で全員で嫌われて」と回顧。「分かってなかった。悪口言えば毒舌だと思ってたから」とし「2日で辞めた」と即退学。

「そこからヤンキーになって。やったことないことやろうと思って、20歳でヤンキーになった」とまさかの進路に進んだ。コンビニ前にたむろしているヤンキーの中に小学時代の友人がいると聞き「そのコンビニ行って“ちょっと混ぜてもらっていい？”って」と明かし、笑いを誘った。

ヤンキーとしての活動内容は「（友人が）車をかっこよく改造するじゃん？それを見たり」と告白。「もう一回お笑いをやりたいなと思って、お金を貯めて」と振り返った。