¡¡¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï26Æü¡¢Åìµþ¡¦¤ªÂæ¾ì³¤ÉÍ¸ø±à¼þÊÕ¡Ê49.95¥¥í¡á¥¹¥¤¥à1.5¥¥í¡¢¥Ð¥¤¥¯38.45¥¥í¡¢¥é¥ó10¥¥í¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤Ï20ºÐ¤ÎÎÓ°¦Ë¾¡ÊÆüËÜÊ¡»ãÂç¡¦¤Þ¤ë¤¤¤Á¡Ë¤¬1»þ´Ö55Ê¬54ÉÃ¤Ç3Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤Î¹â¶¶ÐÒ»Ò¡ÊÁê¸ßÊª»º¡Ë¤Ï17ÉÃº¹¤Î2°Ì¡¢Ê¿Àô¿¿¿´¡ÊÎ®ÄÌ·ÐÂç¡Ë¤¬3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¤Ï°Â¾¾ÀÄÍÕ¡Ê»°°æ½»Í§³¤¾å¡Ë¤¬1»þ´Ö44Ê¬17ÉÃ¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¤¿¡£ËÌÛê¹ª¡ÊNTTÅìÆüËÜ¡¦NTTÀ¾ÆüËÜ¡Ë¤¬2°Ì¡¢ÆâÅÄ¸¹Âç¡Ê¼¢²ì¸©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¨²ñ¡Ë¤¬3°Ì¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤Î¥Ë¥Ê¡¼¸¼£¡ÊNTTÅìÆüËÜ¡¦NTTÀ¾ÆüËÜ¡Ë¤Ï½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£