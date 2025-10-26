本島純政、サプライズで金髪姿公開「王子様っぷりが半端ない」「とびきりのビジュアル」の声
【モデルプレス＝2025/10/26】俳優の本島純政が10月25日、自身のInstagramを更新。サプライズで金髪姿を公開し、反響を呼んでいる
【写真】20歳イケメン俳優「王子様」と話題の金髪姿
本島は「尚美祭ありがとうございました！初めての学園祭で緊張してたんですけど、学生の皆さんや、ご来場いただいたみなさんが温かくて、すごい楽しくて、幸せな時間を過ごせました」と尚美学園大学の学園祭に登場したことを報告。「そして金髪にしました！！折角なら、金髪は学園祭でサプライズしようと思っていて、驚いてくれたみんなの反応が嬉しかったです！情報解禁もお楽しみに」とコメントし、以前の黒髪から明るい金髪へとイメージチェンジした姿を披露した。
「さらに今夜は、ドラマ『君としたキスはいつまでも』第2話の放送です！秘密のキスのお話しです。是非ご覧下さい！」と出演中のドラマ「君としたキスはいつまでも」（ABCテレビ（関西）毎週日曜深夜0時10分〜／テレビ朝日（関東）毎週土曜深夜2時30分〜）についても紹介した。
この投稿を受け、ファンからは「王子様っぷりが半端ない」「とびきりのビジュアル」「かっこいいと可愛いの相乗効果」「情報解禁ワクワク」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆本島純政、金髪へイメージチェンジ
◆本島純政の投稿に反響
