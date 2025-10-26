約650万円！ トヨタ新型「SUV」発表！ 220馬力超え「4WD」専用モデル！ 最新「サメ顔」採用＆減速度「4段階」調整可能な「ビーズィーフォーエックス」台湾に登場

4WD専用モデル！

トヨタの台湾法人は2025年10月1日、フル電動SUV「bZ4X（ビーズィーフォーエックス）」の改良モデルを発表し、同日より予約受付を開始しました。

bZ4Xは、専用プラットフォームを採用したトヨタ初の本格BEV（バッテリー式電気自動車）として2021年に発表され、翌2022年に発売されたSUVです。

最新サメ顔の4WD専用車！

日本市場ではFWD（前輪駆動）と4WDが設定されていますが、台湾は4WDのみのモノグレードとなっています。

今回発表された改良モデルは、デザインの変更、BEVとしての基本性能向上などで、大幅な進化を遂げています。

エクステリアはフロントデザインを中心に刷新し、トヨタ最新のデザイン「ハンマーヘッド」を採用。シャープなライトデザインと低重心のフォルムによって、よりワイドで力強いスタンスを演出しています。

ホイールアーチモールは従来、未塗装だったものにピアノブラック塗装を施し、ホイールも新たなデザインを採用。上質感を高めています。ボディカラーはホワイト、ブラック、チタニウム、ブルーの全4色を設定しました。

インテリアではインパネとセンターコンソールの設計を一新。14インチの大型タッチスクリーンや、左右それぞれに設けられた2つのワイヤレス充電器を採用するなど、先進性と利便性の向上が図られています。

パワートレインは、eAxle（トランスアクスル、モーター、インバーターを一体化した駆動システム）の小型化および形状最適化により、出力を従来の204馬力から227馬力に向上。また、パドルシフトで回生ブレーキの減速度を4段階に調整可能にすることで、メリハリのある走りも楽しめるようになりました。

航続距離は従来の約626kmから約743kmへと大幅に延伸。ロングドライブにおける快適性と安心感を高めています。台湾内1000か所以上の公共充電ステーション（4400基以上）に対応しており、専用アプリによって一層快適なBEVライフをもたらします。

予約価格は136万台湾ドル（約650万円）です。性能を高めながら、従来の159万台湾ドル（約760万円）から大幅に値下げされており、BEV普及にいっそうの弾みがつきそうです。