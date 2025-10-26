10月27日の高速道路の交通規制（警視庁サイトより引用）

写真拡大

　アメリカのトランプ大統領が、あす27日〜29日に来日する。警視庁は、都内で一部交通規制が行われるとしている。

【画像】トランプ大統領が来日で…交通規制　10月28日、29日の予定

　警視庁のサイトでは「外国要人来日に伴う交通規制のお知らせ」が掲載されている。

　「外国要人来日に伴い、令和7年10月27日（月曜）から29日（水曜）までの間、都内の首都高速道路や都心部の一般道路等において、一時的に交通規制が行われます」とし、「交通混雑が予想されますので、首都高速道路及び都心部への車両の乗り入れを控え、電車・バスなどの公共交通機関を利用してください」と呼びかけ。

　また「日程や路線は変更となる場合があります」としている。