＜非常識！ドタキャン義姉＞帰省中の空気は最悪…⇒夫「何があった？」【第11話まんが：母の気持ち】
私（コウジとナオの母）は、会社員の夫と2人暮らし。平日はパートなどをしながら悠々自適に暮らしています。長男のコウジは奥さんのケイコさんとの間に3姉妹がいます。コウジより10才年下の長女ナオは、旦那さんのカズナリさんとの間に3才のリンちゃんがいます。コウジとナオの家は車で1時間弱の距離で、ナオがコウジの家に遊びに行くこともある様子。私たち亡き後もきょうだいで仲良く支え合って過ごしていってくれればいいな……。そして孫たち同士も、4姉妹のようにいつまでも仲良く過ごしてほしい……そう願っていたのですが、ケイコさんの考えは違ったようです。
少しケイコさんと言い合いになってしまいました。「3姉妹とリンちゃんを4人で仲良く！ と強制するのをやめてほしい」ケイコさんにそう言われて、私は何も言い返すことはできませんでした。食事のときも何だか「シーン」とした雰囲気になってしまうし、せっかくの帰省だったのに変な空気になってしまいました。
それでも帰り際、ケイコさんがこそっと謝ってくれたのです。そしてケイコさんはお辞儀をして帰っていきました。コウジたちが帰ると、夫が話しかけてきました。「何があった？」私は夫にすべて話しました。
「たしかにそんなことを言ったことがあったな。でも……それはコウジとナオに向けた言葉であって、ケイコさんやカズナリくんに向けて言ったつもりはない」
夫の言葉のひとつひとつが私の心に沁みました。
いちいちケイコさんの言動に腹を立てていましたが、そのこと自体がおかしかったのです。
ケイコさんに対して腹を立てたのは、ケイコさんの言動に対して「期待」をして、自分たちの願望を叶えてほしいと思っていたから。
リンちゃんが3姉妹の仲間に入って、いつまでも仲良くしてほしい……そんな下心をケイコさんは見抜いていたのでしょう。
そんな願望をケイコさんに期待をすることも間違っていたし、勝手にリンちゃんを3姉妹の中に入れこもうとすることも間違っていました。
もしかしたらケイコさんは二度と来てくれないかもしれないけれど、しっかりと反省したいと思います。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
