NHK¥Ë¥å¡¼¥¹7¤«¤é21Ç¯...¶á±Æ¤Ë´¿´î¤ÎÀ¼
¡¡¡Ö7»þ28Ê¬¤ÎÎø¿Í¡×¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÈ¾°æ¾®³¨(52)¤¬¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÌÀ¼£¿ÀµÜ¤Î»²Æ»¤ä¿ÀµÜ³°±ñ¤¤¤Á¤ç¤¦ÊÂÌÚ¤Ê¤É¼«Á³¤ò½ä¤ë¥³¡¼¥¹11¥¥í¤òÊâ¤¤Þ¤·¤¿¡¡ÅÔ²ñ¤ÎÃæ¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼«Á³¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í ¹ÈÍÕ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¡ª¡¡ºÙ¤«¤¤½©±«¤¬¹ß¤ëÅ·µ¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µ¤Ê¬¤Ï¥¹¥Ã¥¥ê¡ª³§ÍÍ¤â·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª»¶Êâ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè1²óTOKYO ¥¦¥©¡¼¥¯¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£»±¤òº¹¤·¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê»Ñ¤ÇÉ½»²Æ»¥Ò¥ë¥ºÁ°¤ò¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤ª¤ª¡ª ¤ªÊÑ¤ï¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡ª¡×¡ÖÅö»þ¤ÏÈ¾°æ¤µ¤óÌÜÅö¤Æ¤Çµ¤¾Ý¾ðÊó¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¡×¡Öµ¤¾Ý¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´ÅÙ¤ò¹â¤á¤¿È¾°æ¤µ¤ó¤Î¹×¸¥ÅÙ¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¡ÖÈ¾°æ¤µ¤ó¤Î¤ªÅ·µ¤¤è¤¯¤ß¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¼ºÎé¤Ç¤¹¤¬¤â¤¦52ºÐ¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖÅ·µ¤Í½Êó¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇNHK¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¤Þ¤¿Å·µ¤Í½Êó¤ËÉüµ¢¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡Ä¡×¤ÈÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¡¡È¾°æ¤ÏNHK¤Îµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤È¤·¤Æ¡¢2004Ç¯¤«¤é11Ç¯¤Þ¤Ç¡ÖNHK¥Ë¥å¡¼¥¹7¡×¤Çµ¤¾Ý¾ðÊó¤òÃ´Åö¡£SNS¤Ç¤Ïà7»þ28Ê¬¤ÎÎø¿Íá¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£12Ç¯¤«¤é¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤ò³«»Ï¡¢14Ç¯¤Ë¤Ï½÷Í¥¶È¤Ë¤â¿Ê½Ð¤·¤¿¡£