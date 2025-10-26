「Ｂｌａｃｋ Ｂｏｘ Ｄｉａｒｉｅｓ」の一場面（（ｃ）Ｂｌａｃｋ Ｂｏｘ Ｄｉａｒｉｅｓ）

自らの性暴力被害をテーマにしたドキュメンタリー映画「Ｂｌａｃｋ Ｂｏｘ Ｄｉａｒｉｅｓ」を巡り、監督で映像ジャーナリストの伊藤詩織さんが承諾を得ずに撮影し、映像を使用していたタクシー運転手と和解した。２６日、謝罪文を自身の公式サイトに掲載した。

映像では、性暴力事件直前の加害者と伊藤さんの様子が証言されている。使用に当たって、タクシー運転手に電話で連絡を試みたが、つながらず、国際的に用いられている基準に照らして使用できると判断した。

伊藤さんは謝罪文で「この判断は間違いであり、ご本人やご家族の皆さまに多大なご心労ご不快な思いをおかけすることとなりました。この点について、心よりお詫び申し上げます」とつづった。

伊藤さんは貴重な証言をしてくれたことへの敬意と、再編集した映像を承諾してくれたことへの感謝を表し、「今後の制作においては、取材対象者や関係者の方々のご意見や状況に丁寧に耳を傾け、誠実に取り組んでまいります」と結んだ。

映画を巡っては、承諾のない映像使用が問題視され、ことし２月、謝罪する声明を伊藤さんが発表していた。