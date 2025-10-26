※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

着任早々に生徒の反感を買った非常勤講師・岡田は、コネ採用だったと知りプライドを傷つけられ、人気実習生・川合への嫉妬を募らせる。川合が男子生徒・三村に告白される場面を見て「不適切な関係だ」と校長に訴えるが、その嘘がついに明るみに出る。三村の証言と生徒の証言により、岡田が事実を捻じ曲げて報告していたことが判明。さらに、生徒の一人が岡田に手を傷つけられたと訴え、校長は衝撃の真実に顔を青ざめさせるのだった。



■帰るの面倒…そんな岡田がまさかの校長呼び出し!?

■嫌な予感――校長室で目にしたのはまさかの光景！■なぜ嘘をついたのか――生徒に追い詰められる岡田さすがの校長も、これ以上黙ってはいられません。校長室に呼び出された岡田は、胸の奥に嫌な予感を抱きながら扉を開けます。そこには校長をはじめ、川合、真山、そして大勢の生徒たちの姿が――。嫌な予感は的中しました。三村が川合に告白してフラれる場面を一緒に目撃していた生徒が岡田を問い詰めます。三村を余計に傷つけることになるのになぜ嘘をついたのかと――。静まり返る校長室。動揺を隠せない岡田は、このあとどんな言葉を返すつもりなのでしょうか――。(スズ)