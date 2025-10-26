巨人の橋上秀樹作戦戦略コーチ兼スコアラーが２６日、ジャイアンツ球場で行われた残留練習に参加。オイシックス監督時代に指導し、巨人に育成ドラフト５位で指名された知念大成外野手について語った。

橋上コーチは知念と、２４年にオイシックスで１シーズンを過ごした。選手としての特長に関しては「技術的なものはもちろんですが、安定した企業（沖縄電力）をやめてまで（オイシックスに）来たという、プロになりたいという思いの強さは一番に感じるところ」と、ハングリー精神を高く評価した。

また、「本人は今回『育成の５０番目でもいい』という話をしていた。スタートラインにつければ、何とかやっていけるという自信はあるんじゃないですか」とし、「入ったことによって満足しないで、どうしても（プロに）なりたいという強い思いをあの頃と変わらず、いまでも持っていれば、それなりのものは出るんじゃないかと思います」と期待した。

知念は身長１８１センチ、体重８６キロの左投げ左打ちの外野手で、沖縄尚学、沖縄電力を経て昨季からイースタン・リーグに参入したオイシックスでプレー。昨季は１１１試合に出場して打率３割２分３厘、４本塁打、３９打点で首位打者を獲得し、今季は１１６試合で打率２割８分６厘、９本塁打、６６打点で打点王と最多安打（１２６安打）のタイトルを獲得した。