青木さやか、“夜居心地の良い家”を目指すリノーベーションした自宅を紹介 センス光るインテリアに「めちゃくちゃ素敵な家」「たまらなく素敵な空間」と反響続々
タレントの青木さやか（52）が24日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「夜居心地の良い家」を目指すリノベーションした自宅をルームツアーで披露した。
【動画】「夜居心地の良い家」を目指し青木さやかがリノベした自宅を紹介
今年4月に投稿した動画で、約7年前に購入したマンションを2LDKから1LDKにリノベーションしたことを明かし、ルームルアーを公開していた青木。
この日の投稿では、「夜居心地の良い家を目指している」と話し、リノベした自宅で過ごす夜の様子を紹介した。
リノベする際、照明選びを大切にし、中でも“フォルム”にこだわったという。動画では、寝室に吊るされた温かみのある色の照明や、ベッドサイドに置かれたガラスの粒でできた間接照明など、こだわり詰まったインテリアを披露した。
そのほか、壁に飾られた娘が描いた絵画や、バスルームでの過ごし方も披露。「夜もっともくつろぐ場所」だというベッドから、間接照明を付けた部屋の雰囲気を紹介し、愛猫と眠るまでのナイトルーティーンを披露した。
コメント欄には「めちゃくちゃ素敵な家」「すっごく居心地良さそう」「たまらなく素敵な空間になってますね」「センスの塊 憧れです」「夜の空間が更に素敵で憧れます！」「娘さんめちゃくちゃ絵が上手!!!!!!」など、さまざまな反響が寄せられている。
