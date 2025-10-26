水戸がJ２首位に再浮上！ 齋藤の強烈ミドル弾で札幌を１−０撃破、激しい優勝争いが続く！
J２で２位の水戸ホーリーホックは10月26日、第34節で11位の北海道コンサドーレ札幌と敵地で対戦した。
序盤は相手にボールを保持されたが、組織的な守備で対応すると、26分に先制。左サイドからドリブルでカットインした齋藤俊輔が、ペナルティエリア手前から右足の強烈なミドルをゴール左上に突き刺した。
後半も攻勢を受けるなかで、守備陣がしっかりとはね返して盤石な試合運び。相手の猛攻を耐えてこのまま無失点で90分を終え、１−０で勝利を収めた。
この結果、25日に勝点１差で首位だった長崎が引き分けたため、水戸が上回り、再び１位に浮上した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
