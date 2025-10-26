新山千春、ダンサーの道を選んだ19歳長女と“顔出し”2ショット ダンス動画も公開「笑顔がステキな親子」「頑張って欲しい!!」
タレントの新山千春（44）が24日、自身のインスタグラムを更新。長女でダンサーを目指しているタレント・もあ（19）がスキルアップのために1人でロサンゼルスへ行っていることを報告し、仲むつまじい親子ショットやもあのソロショット、ダンスを披露する動画、さまざまな現地での様子をとらえた写真などを公開した。
【写真】「笑顔がステキな親子」19歳長女と仲むつまじい“顔出し”親子ショットを披露した新山千春 ※ダンス動画は2枚目
新山は「ダンサーの道を選んだもあがLAに1人で行って、スキルアップのためのチャレンジを頑張っています!!一合炊きの炊飯器をスーツケースに入れて持っていって自炊をしたり、毎日おにぎりを握って節約して、Uberではなく移動はなるべくバス」「この挑戦に向けて早朝からバイトをして仮眠して、ダンサーとしての仕事やリハ！朝帰りからのバイト！の日々も続いていました。自力でお金を貯めて挑戦する今回の挑戦は覚悟が違うように感じてました」などと娘の挑戦と自身の思いを長文でコメント。
「もあの心が動くままに自由にとことん楽しみながら感謝の気持ちを忘れずにとことんチャレンジしてほしいなと思うんです。これからも、もあが選ぶ選択を全力で応援できることが楽しみでならないです!!」と母としての期待のこもった言葉で投稿を締めくくった。
この投稿にファンからは「笑顔がステキな親子だぁ」「ほんとに親子揃って可愛いらしいですね〜」「笑顔素敵な母娘ですね」「親子共々応援しています」「頑張って欲しい!!」「これからが、更に楽しみですね」などの声が寄せられている。
【写真】「笑顔がステキな親子」19歳長女と仲むつまじい“顔出し”親子ショットを披露した新山千春 ※ダンス動画は2枚目
新山は「ダンサーの道を選んだもあがLAに1人で行って、スキルアップのためのチャレンジを頑張っています!!一合炊きの炊飯器をスーツケースに入れて持っていって自炊をしたり、毎日おにぎりを握って節約して、Uberではなく移動はなるべくバス」「この挑戦に向けて早朝からバイトをして仮眠して、ダンサーとしての仕事やリハ！朝帰りからのバイト！の日々も続いていました。自力でお金を貯めて挑戦する今回の挑戦は覚悟が違うように感じてました」などと娘の挑戦と自身の思いを長文でコメント。
この投稿にファンからは「笑顔がステキな親子だぁ」「ほんとに親子揃って可愛いらしいですね〜」「笑顔素敵な母娘ですね」「親子共々応援しています」「頑張って欲しい!!」「これからが、更に楽しみですね」などの声が寄せられている。