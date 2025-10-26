【ワシントン＝田中宏幸】米国のトランプ大統領は２５日、自身のＳＮＳで、カナダからの輸入品への関税を１０％引き上げると表明した。

カナダ・オンタリオ州政府が配信したトランプ政権の関税政策を批判するテレビ広告は「虚偽だ」と主張し、広告が即時に停止されなかったことへの対抗措置だとしている。

オンタリオ州の広告では、関税政策は効果を発揮したとしても一時的なものにすぎず、「長期的には米国の労働者と消費者を傷つける」と指摘している。レーガン元大統領が過去に「米国の雇用と成長が危機に直面している」と発言した動画を紹介した。

これに対し、トランプ氏は２３日、広告は虚偽だと訴えた上で「悪質な行為に基づき、カナダとの全ての貿易交渉をここに終了する」と宣言した。

翌２４日の米大リーグのワールドシリーズ中継でも広告が放送されたため、「広告は即時撤去されるべきだったのに、ワールドシリーズ中にも詐欺だと知りながら放映を続けた」と非難した。「事実の重大な歪曲（わいきょく）と敵対的行為により、カナダへの関税を現行から１０％引き上げる」と通告した。実施時期は明らかにしていない。

トランプ政権は３月以降、合成麻薬フェンタニルの米国流入などを理由としてカナダに対し２５％の関税を発動し、８月には関税率を３５％に引き上げていた。