「女子ゴルフ・延田グループ・マスターズＧＣレディース・最終日」（２６日、マスターズＧＣ＝パー７２）

佐久間朱莉（２３）＝大東建託＝が通算２５アンダーの“記録的圧勝”で通算４勝目を手にした。

初日から首位を守り続け、この日は２位に８打差の通算２０アンダーからスタート。この時点で、逆転されたことは過去に３例しかないストローク差だったが、佐久間の“一人旅”は加速した。

２番で２メートルを入れてバーディーを先行させると３番パー４は２打目をカップ左約１・５メートルにつけ、連続バーディー。

結局前半を３打伸ばしてハーフターンすると、通算２３アンダーで迎えた１４番パー３は、花道からチップインバーディー。１５番パー５は４打目、カラーから４メートルを放り込んだ。

ここで、通算２５アンダーとし、佐久間はそのまま悠々と逃げ切った。

２０１４年、大山志保のトーナメントレコード（７２ホール）である１９アンダーを大きく更新。通算２５アンダーは２００３年・ミズノクラシックのアニカ・ソレンスタムなど過去２例の同２４アンダーを更新し、昨年の大東建託・いい部屋ネットレディースで川崎春花が記録した同２８アンダーに続く、史上２位だ。

さらに２位・阿部未悠の通算１４アンダーに１１打差は、１９９６年・伊藤園レディースでＬ・デービーズが記録した２位との１５打に続く史上２位の記録。

今季のブリヂストン・レディースに続く、初日からの完全優勝。同一年に複数回記録したのは、佐久間が史上初となる。

賞金も昨年の竹田麗央に続く２億円まであと約４１６万円と、十分な射程圏内だ。

プロ５年目にして初勝利を挙げた今季。恐ろしいほどの成長曲線を描きつつ「一つでも多く勝てるように」と貪欲な姿勢を崩さない。これからも国内ツアーの中心で暴れそうだ。